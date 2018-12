Jonge kei-leggers verdacht van poging moord

Het drietal - van zeventien, achttien en negentien jaar - zit vast sinds hun aanhouding in januari, na zeven maanden onderzoek. Het ongeluk gebeurde op 24 juni midden in de nacht, en had veel impact op de jonge ouders in spe: Stephan Visser kreeg een agent aan de telefoon toen hij dacht met zijn vriendin te gaan spreken, spoedde zich naar het ziekenhuis, vond een zwaargewonde Tynni en moest zich ook ernstig zorgen maken over hun ongeboren baby.

„Gelukkig kregen we al snel door dat die nog leefde. We hoorden echter pas in de twintigste week dat het kindje helemaal gezond was”, zo vertelde Visser tegen De Telegraaf.

De verdachten komen ook uit Schijndel. Na het ongeluk vond de politie hun dna-sporen bij de kei. De vrouw liep een incomplete dwarslaesie op. Het is niet zeker of ze ooit nog kan lopen. Ze was op het moment van het ongeluk ongeveer tien weken zwanger. De baby kwam begin dit jaar gezond ter wereld.

Ⓒ AS Media

De rechtbank in Breda heeft ondanks verzet van het OM besloten de voorlopige hechtenis van de drie op te schorten. Ze moeten wel een enkelband dragen. Het strafrechtelijk onderzoek zit in de afrondende fase.