Nederlander gewond bij minibusongeluk na bezoek aan Machu Picchu

De minibus viel naar beneden in een ravijn van iets meer dan 100 meter. Ⓒ ANP / AFP

CUSCO - Na een bezoek aan de wereldberoemde Machu Picchu-ruïnestad in Peru is zondagavond een minibus met toeristen in een ravijn gestort. Vier toeristen kwamen om en zestien anderen raakten gewond, onder wie een Nederlander. De minibus viel naar beneden in een ravijn van iets meer dan 100 meter terwijl het mistig was, zei minister van Toerisme en Buitenlandse Zaken Roberto Sanchez.