’Gearresteerde Nederlander hield zich al zes jaar schuil op Filipijns eiland’

Dat melden meerdere media die beelden hebben vrijgegeven waarop is te zien dat de Nederlander wordt ingerekend. De grijze zeventiger met bril en baardje wordt door meerdere agenten – allen met mondkapje op – uit zijn huis gehaald en overgebracht naar de detentiefaciliteit van het politiebureau in Camp Bagong Diwa, gelegen in Taguig, een stad in het noordwesten van de Filipijnen op het eiland Luzon. Kort ervoor werden zijn vingerafdrukken afgenomen. Op een foto die is vrijgegeven is Jan S. te zien met twee jonge jongens, van wie de gezichten onherkenbaar zijn gemaakt.

Inmiddels is duidelijk dat de verdenking zwaarder is dan in eerste instantie leek. Onze landgenoot wordt verdacht van mensenhandel, kinderpornografie en kindermisbruik. In de woning waar hij zich had verschanst werden laptops, camera’s, geheugenkaarten en externe harde schijven gevonden. S. weigerde een verklaring te geven na zijn aanhouding. Al snel bleek dat hij illegaal op de Aziatische eilandengroep verblijft en al zes jaar op de vlucht was na een eerdere verdenking in 2016, in een zaak die was ingediend door het zogeheten National Bureau of Investigation (NBI).

„In 2016 ontving ons korps in Davao een klacht van een moeder nadat ze een video had gezien waarin een buitenlander haar kind naar binnen sleepte”, zei NBI-woordvoerster Giselle Garcia-Dumlao, tegen het medium 24 Oras. „Toen de moeder haar zoon confronteerde met de beelden, kwam ze erachter dat deze buitenlander haar zoon en twee van zijn vrienden lastigviel.”

S. zit al geruime tijd vast, bevestigde eerder al het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken aan De Telegraaf. „Er is een verzoek tot consulaire bijstand binnengekomen van de verdachte, voor de tijd dat hij gevangen zit. Formeel weten we alleen dat hij gedetineerd zit omdat hij langer in het land zou zijn gebleven dan was toegestaan”, zei een woordvoerster.

De arrestatie had 14 oktober plaats, in Virac, een gemeente in de oostelijke provincie Catanduanes op het gelijknamige eiland. „Hij is een ongewenste vreemdeling wiens voortdurende aanwezigheid hier een ernstige bedreiging vormt”, zei commissaris Norman Tansingco. „Daarom werd hij gearresteerd en zal hij snel worden uitgezet als ongewenste vreemdeling.” De Aziatische eilandengroep heeft besloten onze landgenoot op een zwarte lijst te plaatsen, en hem na zijn voorlopige detentie niet verder te vervolgen. Het moet voorkomen dat hij er de komende jaren opnieuw in slaagt de Filipijnen binnen te komen.