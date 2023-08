Veertien Lowlands-gangers aangehouden vanwege drugsbezit

BIDDINGHUIZEN - De politie heeft gedurende het driedaagse Lowlands-festival in Biddinghuizen veertien mensen aangehouden omdat ze grote hoeveelheden drugs bij zich hadden. Om hoeveel drugs het precies ging, kan een woordvoerster niet zeggen. „Wij kijken naar gebruikshoeveelheden, en het was in ieder geval meer dan dat.”

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH