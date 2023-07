Af en toe buien bij maxima rond 22 graden tijdens Vierdaagse

Het wandelevenement begint dinsdag met „ideaal wandelweer, zeker in de ochtenduren”, zegt het weerbureau. Om 04.00 uur is de temperatuur al 12 graden en staat er nauwelijks wind. Gedurende de ochtend loopt het kwik op naar 21 graden en uiteindelijk kan de temperatuur uitkomen op maximaal 24 of 25 graden. Er zijn daarbij flink zonnige perioden met een hoge zonkracht 7, waardoor een onbeschermde huid al binnen 10 tot 25 minuten kan verbranden. „Het is dus verstandig om voldoende zonnebrand mee te nemen”, adviseert Weeronline.

Woensdag stijgt de kans op enkele buien, waarbij lokaal ook een klap onweer kan voorkomen. Tussendoor schijnt de zon wel, dus het eventuele natte pak van de wandelaars kan dan weer snel opdrogen. Doordat er minder warme lucht wordt aangevoerd, komt de maximumtemperatuur met 22 graden woensdag iets lager uit. Ook donderdag is er nog kans op nattigheid, al is het dan minder aannemelijk dan de dag ervoor. Met name in de middag is de kans op buien donderdag wat groter. ’s Ochtends wordt het een graad of 15 en in de middag geven de thermometers een graad of 22 aan.

Op de laatste dag van de Vierdaagse is er alleen in de ochtend kans op enkele stevige buien. „Zodra de wandelaars de Via Gladiola betreden, kunnen de toeschouwers waarschijnlijk zonder paraplu gladiolen overhandigen aan de deelnemers”, verwacht Weeronline. Ook bij de finish is het waarschijnlijk droog bij een maximumtemperatuur van 23 graden. „Het wordt dan dus prima weer om de deelnemers te onthalen.”