Henk Blaauwendraat en zijn vrouw zitten vast in Marokko

LAS PALMAS - Duizenden Nederlandse toeristen zijn op hun vakantiebestemmingen gestrand. Met name in Spanje en Marokko is de situatie ernstig. ,,We kunnen geen kant op en mogen nu zelfs ons appartement niet meer verlaten. Help, we zitten gevangen!”, aldus de noodkreet van Robin Spies (34).