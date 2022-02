Canadese truckers blokkeren belangrijkste grensovergang, Trudeau woest

Vorig jaar kwamen er vanuit Detroit 1,4 miljoen vrachtwagens Canada binnen. De grensovergang is de belangrijkste importroute van goederen over land, die onder meer essentieel is voor de producenten en toeleveranciers van auto-onderdelen. Zondag hadden de demonstranten al een andere brug op zo’n 100 kilometer ten noordwesten van Detroit geblokkeerd.

’Klaar met Covid’

De Canadese premier Justin Trudeau zei maandag tegen het parlement dat de demonstranten „onze economie, onze democratie en het dagelijks leven van onze medeburgers proberen te blokkeren.” Op een gegeven moment schreeuwde de premier bijna. „De pandemie is voor iedereen slecht geweest. Iedereen is klaar met Covid-19, maar deze protesten zijn niet de manier om erdoorheen te komen.”

Trudeau stelde zich hard op. „Dit land is door de pandemie gekomen door zich verenigd op te stellen, en de paar mensen die nu hard roepen en met hakenkruizen zwaaien zijn niet de definitie van wie Canadezen zijn.” Hij haalde ook uit naar conservatieve oppositieleden die de demonstranten ondersteunen. Het was de eerste keer in een week tijd dat de premier in het openbaar sprak, omdat hij vorige week positief testte op Covid-19.

’Vrijheidskonvooi’

De demonstraties van de afgelopen weken in verschillende Canadese steden komen voort uit het ’vrijheidskonvooi’ van Canadese vrachtwagenchauffeurs die boos zijn over de vaccinatieplicht die geldt voor internationale vrachtrijders. Elf dagen geleden trokken de chauffeurs met hun trucks naar het parlementsgebouw in het centrum van Ottawa. Sindsdien is het protest uitgegroeid tot een breder verzet tegen het coronabeleid van de regering van premier Trudeau.

Op zondag riep burgemeester Jim Watson de noodtoestand uit. Op maandag nam de politie duizenden liters aan brandstof in om een einde aan de demonstraties te forceren. Een rechter legde de vrachtwagenchauffeurs een verbod om te toeteren op om omwonenden rust te geven.

Verdachte enveloppen

Twee Canadese parlementariërs uit de provincie Nova Scotia hebben maandag enveloppen met daarin „chemische, irriterende stoffen” ontvangen, laat de federale politie weten aan nationale nieuwszender CBC. Het gaat om twee conservatieve parlementariërs, Rick Perkins en Chris d’Entremont. Perkins kreeg twee verdachte pakketjes op twee verschillende adressen.

Een assistent maakte een van Perkins pakketjes open. „Zijn ogen begonnen meteen te tranen en hij kon moeilijk zien. Zijn handen begonnen te jeuken dus hij rende naar het toilet om wat het ook was van zich af te wassen en belde daarna de politie”, zegt Perkins tegen CBC News. In het pakketje zaten ook zestig pagina’s met „verontrustende beelden”, waaronder politici die werden opgehangen, aldus Perkins. Zijn assistent moest naar het ziekenhuis maar is inmiddels weer thuis en maakt het goed.

De envelop die naar d’Entremont is verstuurd werd nooit opengemaakt, omdat het nieuws van het incident op het kantoor van Perkins was gecommuniceerd. Maar de assistent die de envelop heeft vastgehad kreeg al jeuk aan de handen.

De federale politie onderzoekt het incident. Alle parlementariërs in Canada werden gewaarschuwd over de ontvangen enveloppen.