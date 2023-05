Opnieuw huiszoekingen in zoektocht naar verdwenen Maddie McCann

Maddie McCann Ⓒ R4545 Fotogramma/ROPI via ZUMA Press

Arade-dam - Er zouden op verzoek van de Duitse autoriteiten nieuwe huiszoekingen in Portugal worden gedaan in verband met de verdwijning van Maddie McCann. De toen 3-jarige peuter verdween in 2007 tijdens een familievakantie in Portugal. Dat melden verschillende Portugese media.