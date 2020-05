Proces extreem-rechtse moskeeschutter (22) van start in Oslo

De twintiger liep in augustus vorig jaar het islamitische geloofshuis in Bærum binnen met vuurwapens, maar werd snel overmeesterd en aangehouden. Daardoor raakte alleen een 65-jarige man lichtgewond.

Vlak voor de aanval vermoordde Manshaus thuis wel zijn 17-jarige stiefzus omdat zij van Chinese afkomst was. De Noorse politie maakte eerder bekend dat de verdachte racistische motieven had. Tijdens zijn eerdere voorgeleiding bracht Manshaus ook de Hitlergroet.

Beelden schietpartij

Manshaus, die actief was op extreemrechtse onlinefora, zit al bijna negen maanden in hechtenis. Hij filmde zijn aanval op de moskee, net als Brenton Tarrant, die in maart 51 moskeegangers doodschoot in Nieuw-Zeeland.