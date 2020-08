Met kuchschermen in bus en tram weer voorin instappen

Het coronavirus zorgde voor lege stads- en streekbussen. Ⓒ anp/HH

DEN HAAG - In alle zesduizend stads- en streekbussen in Nederland worden komende weken kuchschermen voor chauffeurs ingebouwd. Reizigers worden dan verplicht weer voorin in te stappen voor betere sociale controle bij het inchecken. Op die manier moet zwartrijden worden tegengegaan.