Aanhouding voor fatale schietpartij in metro New York

De politie zei op de dag van het incident dat de schutter zonder enige aanleiding van dichtbij op het slachtoffer schoot. Nu is de 25-jarige Andrew Abdullah als verdachte opgepakt. Over een mogelijk motief is nog niets bekend, maar de politie had al wel een opsporingsbericht voor hem online gezet.

In april werd New York ook opgeschrikt door een schietpartij in de metro, toen een man tijdens de ochtendspits het vuur opende. Tien mensen raakten gewond door de kogels en nog eens dertien in de ontstane chaos. De schutter werd een dag later gearresteerd.