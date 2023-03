Tilburger trapt man tegen hoofd, aangehouden voor poging doodslag

De politie kreeg een melding over een mishandeling die op camerabeelden was te zien. Het 42-jarige slachtoffer werd hard in het gezicht geslagen, viel op de grond en kreeg daarna trappen in het gezicht en tegen het hoofd. De verdachte liep even weg, maar kwam terug om nog enkele trappen tegen het hoofd te geven.

De politie hield de man snel na het incident aan en zette hem vast. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden gebracht.