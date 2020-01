Eerder dood met hogere waarde vitamine B12

Tot nu waren er geen nadelige effecten bekend van een te hoge dosis B12. Wel is al langer bekend dat een gebrek aan vitamine B12 allerlei klachten kan geven. Het gaat bijvoorbeeld om neurologische klachten zoals tintelingen, coördinatieproblemen en pijn, psychische klachten zoals neerslachtigheid, concentratieverlies en vergeetachtigheid, maar ook bloedarmoede en tandvleesproblemen.

„Veel mensen denken dat er geen gevaar schuilt in overdosering van B12 en gaan uit van ’hoe meer, hoe beter’. De gedachte ’baat het niet dan schaadt het niet’, is met de uitkomsten van dit onderzoek echter niet langer houdbaar”, stellen de onderzoekers.

Bloedarmoede

B12 is belangrijk voor de aanmaak van rode bloedcellen, zenuwcellen en dna. Daarom kan een tekort ervan leiden tot onder meer bloedarmoede. Deze vitamine zit alleen in dierlijke producten zoals vlees en melk.

Bij het onderzoek waren meer dan 5500 mensen betrokken. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het medisch tijdschrift Jama Network Open.

Hoewel de onderzoekers niet specifiek op mensen met supplementen konden onderzoeken – – die groep was te klein – zijn de zorgwekkende correlaties over hoge waardes in het plasma genoeg reden om te waarschuwen voor supplementen, vertelt hoogleraar Interne Geneeskunde Stephan Bakker tegen De Telegraaf.

Lees meer over B12 en over de resultaten van het onderzoek van prof. Bakker in onderstaand artikel: