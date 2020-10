Gevecht tegen windmolens in Veenkoloniën: ’Ze zien ons in Den Haag als dom volk’

Jan Nieboer is het gezicht van het verzet tegen de bouw van windmolens in de Veenkolonieën. Ⓒ Jos Schuurman

Groningen - „Men schrikt zich het leplazarus van wat hier wordt neergezet”, zegt Jan Nieboer. „Een mevrouw uit Veendam vertelde me dat ze, tot haar schrik, molens ziet verschijnen tot in Eerste Exloërmond. Dat is tientallen kilometers verderop! In Parijs valt een gevaarte van twee keer de Martinitoren niet op, hier is het een ramp voor ons landschap. Maar ja, wat interesseert het Den Haag wat wij vinden? Ze zien ons als noorderlingen, dom volk. Een wingewest.”