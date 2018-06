New York stelt eerste nachtburgemeester aan

Dames en heren: Ariel Palitz. Ⓒ Hollandse Hoogte

NEW YORK - In navolging van Amsterdam, Parijs en Londen heeft nu ook New York een nachtburgemeester. Voormalig nachtclubeigenares, gemeenteraadslid en horeca-consultant Ariel Palitz (47) is door ’dagburgemeester’ Bill de Blasio benoemd tot eerste Senior Executive Director of the Office of Nightlife, zoals de functie officieel heet.