Bestuurder bestelbus overleden door ongeval met vrachtwagen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Tom van der Put / Eye4images

KLAVERPOLDER - Een bestuurder van een bestelbus is dinsdag overleden door een aanrijding met een vrachtwagen op de A16 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder bij Moerdijk (Brabant). De bestelbus en vrachtwagen botsten rond 10.00 uur op elkaar, waarna de bestelbus in brand vloog. De chauffeur is ter plekke overleden.