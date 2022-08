Douane neemt ruim 1500 kilo cocaïne in beslag in haven Rotterdam

De coke zat verborgen in een partij appels afkomstig uit Panama. Het viel de douaniers op dat er veel sporttassen bij de lading zaten. Er is nog niemand aangehouden. De gevonden partij drugs is inmiddels vernietigd.

Dit jaar zijn in de Rotterdamse haven duizenden kilo's drugs onderschept. Maandag trof de douane al 866 kilo cocaïne aan die verstopt zat in twee containers met pinda’s uit Argentinië en twee weken daarvoor ruim 1500 kilo tussen een lading hout uit Chili.

In de Rotterdamse haven is vorig jaar ruim 70.000 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 5 miljard euro onderschept, 74 procent meer dan in 2020, een nieuw record. Het oude, van 2020, stond op ruim 40.000 kilo.