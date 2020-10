Schildpad van 90 kilo ontsnapt en legt 50 kilometer af in twee dagen

Het dier, dat luistert naar de naam Sparkplug, is van Ty Harris. „Hij heeft gewoon even een ommetje gemaakt. Hij had behoefte aan een reisje”, zo laat Harris weten aan CNN. Op Facebook riep hij mensen op om uit te kijken naar zijn huisdier. „Ik was niet bezorgd dat hij zich zou bezeren. Maar ik maakte me wel zorgen als het koud was.” Sparkplug is een Afrikaanse sporenschildpad en wordt tijdens de winter warm gehouden door speciale lampen.

Na twee dagen meldde een man zich die de schildpad gevonden had. Hij had het dier vlakbij zijn huis gevonden, had hem meegenomen naar een stuk land en daar in het water gezet, omdat hij dacht dat de schildpad dat fijn zou vinden. Dat bleek niet het geval te zijn, want Sparkplug nam opnieuw de benen. Een zoektocht volgde. Het was opnieuw de man die het dier de eerste keer ook vond die de schildpad nu opnieuw aantrof. En zo konden Harris en Sparkplug na 48 uur herenigd worden. „Hij maakt onderdeel uit van de familie.” Harris overweegt nu om een kinderboek over het avontuur te schrijven.