Storm Atiyah zorgt voor onstuimig herfstweer

Zondag en maandag wordt het weerbeeld gedomineerd door neerslag en veel wind, meldt Weerplaza. De bladeren die nog aan de bomen zitten krijgen het zwaar. Dinsdag zullen de bomen er een stuk kaler uitzien.

Veeg

Atiyah is de eerste storm van dit winterseizoen in noordwest Europa. „De naam zal ook door het KNMI worden gebruikt op het moment dat de storm ook daadwerkelijk Nederland aandoet. Dit laatste lijkt niet waarschijnlijk omdat de depressie te noordelijk trekt, maar we krijgen er zeker wel een veeg van mee”, aldus weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

Zondag waait een matige tot harde zuidwestenwind. Met name in de open gebieden waait het fors. In de middag wordt vanuit het westen droog en misschien breekt nog even de zon door. Het is dan rond 10 graden. Dat is vrij zacht voor de tijd van het jaar.

Stormachtig

Maandag blijft het herfstig. Atiyah bepaalt nog steeds het weer in het noordwesten van Europa. Boven de Noordzee komt een sterke noordwestelijke stroming te staan die op de Nederlandse kust voor zware windstoten (90-100 km/uur) en stormachtig weer zorgt. Daarnaast vallen er diverse buien.

Dinsdag ontstaat een iets droger weerbeeld met opklaringen. Helaas zijn de meeste opklaringen waarschijnlijk in de nacht en vroege ochtend. Vanuit het westen wordt later de bewolking weer dikker en in de loop van de avond en nacht volgt een nieuwe regenstoring.

Ook in de tweede helft van de week blijft het wisselvallig.