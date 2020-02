‘Zo redt de democratische rechtsstaat het niet’

Een week nadat de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland zich in de Tweede Kamer uitsprak tégen extremisme bij moslims duikt er een antisemitische e-mail op met een steunbetuiging aan terreurgroep Hamas, ondertekend door de voorzitter van diezelfde moskeekoepel. De teksten liegen er niet om: Hitler was een Jood en Hamas is een legitieme verzetsgroep die steeds sterker wordt. ‘Intolerant, discriminerend en tegenstrijdig’, zo noemt Wierd Duk dit gedachtegoed in zijn nieuwste podcast. Verder In het land van Wierd Duk: smakeloze carnavalsuitingen en twee kritische Marokkaanse Nederlanders waarschuwen voor de lange arm van Rabat.

Luister de hele podcast hier, via je eigen podcast app, of hieronder.