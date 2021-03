’Nachtlampje met Bluetooth in babykamer pikt signalen pornofilm op’

Dawn Lothian schrok toen ze vreemde geluiden hoorde van de slaapkamer van haar baby. Uit een nachtlampje met Bluetooth kwamen onsmakelijke geluiden van een hete seksscène. Het kind werd ervan wakker.

Al snel realiseerde de moeder dat het nachtlampje de geluiden had opgepikt van een erotische film die de buren aan het afspelen waren, aldus internationale media waaronder Fox News.

„Toen ik dat begreep, dacht ik ’Oh mijn God’. Je hoort meteen wat het is. Je hoeft niet de taal te begrijpen om te weten wat er gebeurde (in de film, red.)”, aldus de moeder. „Het was best luid. Mijn dochter begon te draaien en keren.”

Het lampje maakt geluid en kan sterren op het plafond projecteren. Vermoedelijk is per ongeluk verbinding gemaakt.

Gênant briefje

De volgende dag hing de moeder een briefje op bij de buren: „Aan degene die gisteren porno keek om 23.30 uur en hun apparaat aan het nachtlampje van onze baby heeft gekoppeld: ontkoppel a.u.b. zo snel mogelijk. Dank.” Het briefje werd gezien door medebewoners van het flatgebouw.

Sindsdien zijn de geluiden weggebleven, aldus de moeder.