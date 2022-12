Man met vuurwapens in de auto op de vlucht voor politie

Hij was in 'een vierkant' om Breda, vanaf de A58 via de A16 en de A59, op de A27 terechtgekomen. De verdachte is, zoals de politie het noemt, met verzet aangehouden. In zijn auto lag inderdaad een wapen.

Ⓒ Eye 4 Images

Volgens de politie is de man gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur die de geraakte vrachtwagen bestuurde is ongedeerd gebleven. De snelweg A27 is bij Oosterhout een tijdje gedeeltelijk afgesloten geweest.