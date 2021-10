Vliegverkeer Eindhoven vertraagd door ’technische storing’

Wat er precies aan de hand is, is vooralsnog onduidelijk. „De verkeerstoren is van defensie. We zijn nu aan het inventariseren wat er precies aan de hand is en wat de gevolgen kunnen zijn”, zegt een woordvoerster, die benadrukt dat het om een puur technische storing gaat.

Meerdere reizigers maken op sociale media melding van vertragingen. Binnenkomende vluchten zouden uitwijken naar andere luchthavens en reizigers zouden met bussen naar het vliegveld bij Maastricht worden gebracht om van daaruit te vertrekken. Hoe lang er vertragingen en annuleringen kunnen plaatsvinden, kon de woordvoerster nog niet zeggen.