Moedermelkdonoren gezocht: Kan brug naar coronavaccin slaan

Flesjes met moedermelk in de moedermelkbank van het VUmc. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

AMSTERDAM - Antistoffen uit moedermelk en bloedplasma slaan ’een brug’ totdat er een echt vaccin tegen corona beschikbaar is. Dat zegt Hans van Goudoever, directeur van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Met de hulp van circa duizend donoren van moedermelk hoopt de professor in pediatrie straks kwetsbare groepen te beschermen tegen Covid-19.