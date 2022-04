Staatstelevisie Rusland toont gevangen ’Britse huurling’

Aiden Aslin werd gevangen genomen door Russische troepen nadat hij als vrijwilliger samen met het Oekraïense leger vocht in Marioepol, in het oosten van het land. De Russische staatszender Rossiya 1 toonde beelden van de 28-jarige Brit.

Op de video is te zien en horen dat Aslin vragen gesteld krijgt over waarom hij in Oekraïne aan het meevechten was. De nieuwspresentator Andrey Rudenko beschreef Aslin als een huurling en zei dat hij „mee vocht aan de krant van de nazi’s in Oekraïne.”

Ook zei Rudenko dat de gevangengenomen Brit een licht kan werpen op „de acties van westerse inlichtingendiensten in Oekraïne.” Aslin zelf, die er afgepeigerd uitziet met blauwe plekken op armen en gezicht, woont al sinds 2018 in Oekraïne met zijn verloofde en zou normaal vorige week trouwen met haar.

Intussen reageerde de familie van Aslin bij Daily Mail. „Het is schokkend voor ons om Aiden zo te zien”, aldus zijn jongere broer Nathan. „Wat hebben de Russen met hem gedaan? Hij ziet er vreselijk uit, totaal uitgeput. Zijn gezicht heeft geen kleur meer.”

Enkele weken geleden was Aslin nog vol goede moed. Ⓒ Instagram

Zijn familie hoopt dat Moskou de jonge Brit op een humane manier behandelt. „Ik hou Vladimir Poetin aan de voorwaarden van de Conventie van Genève. Aiden is een dienend lid van de Oekraïense strijdkrachten en is als zodanig een krijgsgevangene en moet dus ook zo worden behandeld.”

’Moeten ons overgeven’

Aslin is een voormalig zorgverlener die eerder al met Koerdische gewapende eenheden in Syrië vocht tegen Islamitische Staat, maar sinds 2018 woont hij dus in Oekraïne. Op 12 april had Aslin nog zelf getweet over de strijd in Marioepol. „Het is 48 dagen geleden begonnen. We hebben ons best gedaan om Marioepol te verdedigen, maar we hebben geen andere keuze dan ons over te geven aan de Russische troepen… Het was een genoegen iedereen – ik hoop dat deze oorlog snel eindigt.”

Robert Jenrick, parlementslid in Aslins geboorteplaats Newark in Nottinghamshire, tweette gisteren dat hij samenwerkt met Buitenlandse Zaken om ervoor te zorgen dat Aslin vrijgelaten wordt. „Aiden koos ervoor zijn leven te riskeren omdat hij hartstochtelijk gelooft in het recht van het Oekraïense volk om er in vrijheid en democratie te leven.”