LIVE | 8,5 jaar cel geëist tegen vader voor doodschudden baby

De 30-jarige Van E. ontkent met klem dat hij het jongetje iets heeft willen aandoen. Hij verklaarde dat de baby onwel was geworden en dat hij heeft geprobeerd zijn leven te redden.

Aanvankelijk verzweeg Van E. tegen de politie dat hij zijn zoontje had geschud, maar later gaf hij dat wel toe. „Ik was bang dat ik daarvoor opgepakt zou worden. Precies wat nu dus is gebeurd.” Later besloot hij wel de waarheid te vertellen. „In paniek heb ik hem een paar keer geschud, maar misschien was dat iets te ruw. Maar ik deed dat om hem te redden”, vertelde hij dinsdag in de rechtbank in Den Haag.

In haar slachtofferverklaring vertelde de ex-vriendin dat het overlijden van haar zoontje haar allergrootste nachtmerrie is. „Het ene moment sta je een kinderwagen uit te zoeken en het andere moment een kist.” Nadat Van E. was opgepakt, ontdekte ze dat ze zwanger was en inmiddels is hun dochter geboren. „Ik was zo blij toen ze geboren was, maar alle herinneringen aan Jantje kwamen toen ook weer omhoog.”

