Verdriet na doodschudden baby Jantje: ’Zo zoek je naar een wiegje, zo naar een kist’

Maar hoewel ook Van E. zelf slachtoffer is, omdat hij moet leven met het verlies van zijn zoontje, is hem volgens de officier van justitie wel veel te verwijten. Hij heeft volgens haar bewust het risico genomen dat het hard schudden van zijn baby ernstige gevolgen kon hebben. Daarom eiste ze ook een gevangenisstraf van 8,5 jaar, onvoorwaardelijk.

Die eis kwam hard aan bij de verdachte uit Waddinxveen en de mensen die hem steunen en eveneens aanwezig waren in de rechtbank. „Maar het moet ook een signaal naar de maatschappij zijn”, vond de officier, die erop hamerde dat de verdachte nooit volledig openheid van zaken heeft gegeven.

Moeder misleid

Zo was zijn toenmalige partner, de moeder van Jantje, een tijd in de veronderstelling dat er iets anders aan de hand was waardoor haar kind was overleden. „Was hij echt gezond, vroeg ze?”, reciteerde de officier. Dat was dus het geval: haar baby mankeerde niks.

Van E., die ten tijde van het drama aan het gamen was, bleef bij zijn standpunt dat hij zijn jonge kind inderdaad kort door elkaar had geschud. „Maar niet te hard”, gaf hij aan, al wezen medische onderzoeken later op iets anders, zo voerde de officier aan.

Van E. – die de naam van zijn overleden kind in zijn nek had getatoeëerd – deed het naar eigen zeggen omdat zijn zoontje een vreemd, gorgelend geluid maakte. Hij wilde hem juist weer bijbrengen, nadat het kindje slap was en witgrauw oogde toen hij poolshoogte ging nemen in de kamer naast hem.

Scheiding

In haar slachtofferverklaring gaf de moeder, inmiddels gebroken met de vader, aan dat haar leven verwoest is. Ze was al zwanger van een meisje – Van E. was ook hier de vader – toen ze hoorde wat er echt gebeurd moest zijn.

„Ik denk elke dag aan mijn Jantje”, zei ze in haar emotionele verklaring. „Zo zoek je naar een wiegje, zo naar een kist. Mijn dochter lijkt sprekend op Jantje. Wat moet ik haar vertellen? Ik sta ermee op en ga ermee naar bed.” Ze vindt dat haar ex-partner straf verdient, en volgens de officier moet het een lange celstraf zijn, ook al omdat hij wordt verdacht van mishandeling van zijn ex-partner in de periode na het overlijden.

Advocaat Hoogendam van de verdachte is van mening dat zijn cliënt geen schuld verdient en vindt dat er bij een eventuele schuldigverklaring moet worden gedacht aan een voorwaardelijke straf.

Uitspraak 19 januari.