Rutte tempert verwachtingen over oplossing asielcrisis: ’Eén top lost dit niet op’

Verschillende EU-lidstaten kampen door een combinatie van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en een toenemend aantal asielaanvragen met een instroom die hoger is dan tijdens de migratiecrisis van 2015.

Landen als Nederland, België en Oostenrijk hebben grote moeite om basisbehoeften als huisvesting en onderwijs te organiseren. Bij onze zuiderburen slapen asielzoekers al maandenlang op straat en in Brussel bivakkeren bijna duizend migranten illegaal in een gekraakt kantoorpand. Nederland wil met de asieldwangwet extra opvangplaatsen forceren.

Ter voorbereiding op de extra migratietop ging premier Rutte dinsdag op visite bij zijn Belgische ambtsgenoot Alexander De Croo en EU-kopstuk Ursula von der Leyen. „Maar met één top los je dit probleem niet op”, tempert de minister-president alvast de verwachtingen. „Je kunt een aantal piketpalen slaan voor de debatten later dit jaar.”

’Indringend bespreken’

Als het aan Rutte ligt gaan de EU-leiders de Dublinregels ’indringend bespreken’. Landen in Zuid-Europa hebben al jaren maling aan de regel dat aankomstlanden asielzoekers zelf moeten opvangen. Verder wil de premier door met druk uitoefenen op Servië. Dit Balkanland hanteert soepele visumregels waar economische gelukzoekers dankbaar gebruik van maken. Na aankomst op het vliegveld trekken ze illegaal door naar het Schengengebied. Verder hamert Rutte op terugkeer van mensen die niet in Europa mogen blijven door afspraken te maken met herkomstlanden in Azië en Afrika.

Maart of april

Al deze problemen zijn niet nieuw, maar toch is Rutte ’hoopvol’ dat het deze keer wel gaat lukken om in Europees verband in actie te komen. Maar wanneer kunnen we dan wél resultaten verwachten? „Ik hoop dat we richting maart of april een heel eind verder zijn”, zegt Rutte met de herhaaldelijke boodschap dat het kabinet zich ook richt op arbeids- en kennismigratie. „Het zal een combinatie zijn op het gebied van terugkeer en maatregelen in Nederland.”