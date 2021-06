Thuishulp die hoogbejaarden van sieraden bestal stuurt nepfoto naar rechter

Het werd een veroordeling bij verstek: de vrouw was maandag niet naar de rechtbank gekomen, ze zou haar been hebben gebroken. Als bewijs had ze de rechtbank een mail gestuurd en een röntgenfoto van iets dat op een beenbreuk leek. Rechter Sikkema had al zijn twijfels bij het mailadres, een Gmail-account die begon met ’anneke.gipskamer’. De röntgenfoto gaf de doorslag, die was Sikkema al googelend tegengekomen op internet.

Het verzoek van de verdachte om de zaak aan te houden omdat ze vanwege het gebroken been niet naar de rechtbank kon komen, werd dan ook afgewezen.

De vrouw heeft vanaf de zomer van vorig jaar op drie adressen waar zij als thuishulp werkzaam was gouden sieraden gestolen. De mensen die ze had bestolen waren op leeftijd, een van de slachtoffers was 90 jaar oud, de sieraden waren vooral erfstukken. De vrouw had de buit ingeleverd bij juweliers en een edelsmederij. Twee gouden armbanden die ze in Bolsward had gestolen waren per stuk getaxeerd op 2500 euro.

’Leugenachtig gedrag’

Tussen de bedrijven door had de vrouw ook nog een vijftal winkeldiefstallen gepleegd. Twee keer bij plaatselijke supermarkten en vanaf augustus 2018 had ze drie keer gestolen bij de Etos in Sneek. Volgens de reclassering vertoont de verdachte regelmatig „leugenachtig gedrag” en zou er sprake zijn van een stoornis in de impulsbeheersing. De vrouw had zelf gezegd dat ze diefstallen pleegde omdat ze door een ex-partner onder druk werd gezet. Bij die uitleg plaatste de reclassering grote vraagtekens.

De vrouw zou diep in de schulden zitten. In 2017 kreeg ze twee maanden cel, ook voor diefstallen. Officier van justitie Jarno van Boven eiste zes maanden cel. Volgens de officier heeft de vrouw „op een schandelijke manier” misbruik gemaakt van haar positie als thuishulp en alleen maar aan haar eigen gewin gedacht. Rechter Sikkema vonniste conform de eis. De vrouw moet de 1000 euro die ze kreeg voor de sieraden die ze in Oppenhuizen heeft gestolen, terugbetalen aan de Staat.