Stuurloze Julietta D ramt platform in aanbouw, bergers onderweg

De reddingsdienst meldt ook dat de bergers met een helikopter op het stuurloze schip kunnen worden gezet om zo een sleepverbinding te maken. Verder zit er volgens de dienst ook een gat achter in de romp van het schip waar het water in en uit stroomt. Het schip zinkt ’s morgens net na de aanvaring met het Russische schip niet, maar ligt nog recht.

Een sleper van Boskalis is buiten de pieren van Hoek van Holland op weg naar het schip, meldt de reddingsdienst. De sleper verwacht maandag voor vier uur het schip tegen te komen dat dan nog zeker 9 mijl uit de kust van Scheveningen ligt.

Marifoon

Via de marifoon is te horen dat na 16.00 uur ook een helikopter vertrekt met drie bergers aan boord die worden afgezet op de Julietta D. Het blijkt dat de Julietta D de fundering van een nog te plaatsen platform heeft geraakt. Het is dan nog niet bekend of er schade is aan de fundering. Twee sleepboten, genaamd De Sovereign en de Multratug 18 zijn onderweg naar het stuurloze 190 meter lange gevaarte.

Een woordvoerder van Tennet zegt dat wordt uitgezocht of de Julietta D. de fundering van het transformatorplatform in aanbouw heeft geraakt. „We krijgen berichten dat er iets geraakt zou zijn, en wij zijn daar aan het bouwen”, aldus de woordvoerder. In het gebied van windpark in aanbouw Hollandse Kust Zuid komen 140 windmolens van Vattenfall. Er staan inmiddels 34 stalen constructies in zee, maar nog geen windmolens. Tennet is de netbeheerder die in de toekomst de energie van de windmolens aan land moet brengen.. Tennet bouwt het transformatorplatform.