’Mijd de huisarts niet!’

Ze vervolgt: „Wij horen inderdaad ook de signalen dat mensen in deze coronatijd misschien minder snel naar de huisarts gaan omdat ’de huisarts het al zo druk heeft’ of dat mensen voorzichtiger zijn nu in corona-tijd omdat ze niet besmet willen worden. Maar ze moeten nooit schromen om contact op te nemen met de huisarts.”

Tijdens de eerste golf ontstond een stuwmeer van ’achterstallige’ klachten. Patiënten durfden niet naar de huisarts en werden dus ook niet verwezen naar de specialist. Daardoor, zo is later geconcludeerd, hebben veel mensen niet de zorg gekregen die nodig was op bijvoorbeeld het gebied van hart- of kankerproblemen. In de zomer, na de coronapiek, stelde nog steeds 1 op de 5 patiënten het bezoek aan de huisarts uit.

Deur altijd open

Volgens de NHG-woordvoerder staat de deur van de huisarts altijd open voor patiënten/mensen met klachten. „Ook kunnen zij vooraf de klacht ’controleren’ en bekijken op Thuisarts.nl. Daar staat precies omschreven bij welke klachten zeker contact opgenomen moet worden met de huisarts of wanneer dat (nog) niet nodig is. Ook de assistentes weten precies wanneer een fysiek consult noodzakelijk is. Wie echt niet durft, kan ook beeldbellen of een telefonisch consult aanvragen.”