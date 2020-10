Man rijdt rond met half miljoen euro in verborgen ruimte auto

De man uit Doetinchem reed in de buurt van Heelsum 130 waar de maximumsnelheid 100 was. Toen de polite hem bekeurde, zagen zij aanwijzingen voor de verborgen ruimte. Daar werden de bundels geldbiljetten, die in grote boodschappentassen zaten, aangetroffen.

Toen de politie later naar zijn woning ging aan de Colijnlaan in Doetinchem zagen de agenten een man de woning verlaten met meerdere tassen. Hij stapte bij iemand in de auto en reed weg. De politie hield de auto later aan en vond de tassen. Daarin zat onder meer 650.000 Noorse kronen en 95.000 Zwitserse franken; omgerekend 145.000 euro. Ook werden dure goederen gevonden.

De twee mannen van 21 jaar werden aangehouden op verdenking van witwassen. De auto, het geld en de andere goederen zijn in beslag genomen.

Bij een doorzoeking van de woning trof de politie een complete hennepkwekerij aan, die op dat moment overigens niet in gebruik was. Alles is in beslag genomen en wordt geruimd.

De mannen van 21 jaar accepteerden vrijdag elk een geldboete van 7500 euro. De 24-jarige verdachte betaalt een boete van 50.000 euro.