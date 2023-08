Britten moeten nog wennen aan asielzoekers op schepen

LONDEN - Een brandgevaarlijk gevangenisschip. Zo omschrijven criticasters de Bibby Stockholm, het drijvende asielzoekerscentrum in de haven van het Britse Portland waar maandag de eerste ’gasten’ werden verwelkomd. Dat waren er minder dan gepland, want een aantal asielzoekers weigert het schip te betreden en heeft een rechtszaak aangespannen. Steken ze met hun juridische stappen een stok in het wiel van premier Rishi Sunak die met de platbodem de kosten van asielopvang wil beteugelen?

De eerste asielzoekers betreden de Bibby Stockholm in de haven van het Zuid-Engelse Portland. Ⓒ AFP