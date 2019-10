Blokkeerfriezen horen straf

Ⓒ ANP

LEEUWARDEN - De vijftien blokkeerfriezen horen donderdag of ze in hoger beroep veroordeeld worden. Het Openbaar Ministerie had opnieuw taakstraffen geëist voor betrokkenheid bij de A7-blokkade in 2017. Door de blokkade werd een geoorloofde betoging door anti-Zwarte Pietdemonstranten verhinderd en de verkeersveiligheid in gevaar gebracht, aldus het OM.