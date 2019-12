2000 dollar fooi voor serveerster

Lynette Baio had op kerstavond aan een echtpaar in het restaurant Speggtacular verteld dat ze net een dure reparatie aan haar auto had gehad en dat ze nu wel helemaal door haar spaargeld heen was.

Bij de afrekening zag Lynette, die al vijf jaar in de zaak loopt, tot haar stomme verbazing dat het stel 1800 euro extra had afgetikt. Op de uitgeschreven cheque stond: „Gelukkig kerstfeest en dit is om je spaarrekening aan te vullen. God bless you.”

Aan televisiezender WTVT vertelt Baio dat ze spontaan in tranen uitbarstte, net als overigens het echtpaar dat ze nagerend was om hen uitvoerig te bedanken.