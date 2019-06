Jongetje (7) verdrinkt in vijver in Overdinkel

Het jongetje is vermoedelijk aan het oog van z’n ouders, die in het dorp woonachtig en van buitenlandse afkomst zijn, ontsnapt. Hij kwam om het leven in een wadi, een soort vijver die bij veel regenval overloopt. Het is niet bekend hoe diep het water in de vijver is.

De hulpdiensten kregen tegen 21.10 een melding van een persoon te water aan de Elferinksweg. Hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumahelikopter ging ter plaatse. De jongen is zo’n drie kwartier gereanimeerd, maar alle hulp mocht niet meer baten.