Vrouw gearresteerd die olympische toorts wilde doven met waterpistool

Het waterpistool kon de Olympische vlam niet doven. Ⓒ Yoshio Tsunoda/AFLO

Tokio - Een Japanse vrouw is gearresteerd omdat ze de Olympische toorts wilde doven met een waterpistool. Kayoko Takahashi (53) is naar eigen zeggen tegen de Olympische Spelen in Tokio die deze zomer zullen plaatsvinden.