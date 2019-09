Dorian richt ravage aan op Bahama’s

De Bahamaanse premier Hubert Minnis zei dat de eilandengroep is getroffen door een orkaan „die we nog nooit in de geschiedenis van de Bahama’s hebben gezien.” „Waarschijnlijk is dit de droevigste dag uit mijn leven”, voegde Minnis daar aan toe.

In de VS worden inmiddels maatregelen genomen. Veel inwoners van de staten Florida, Georgia en South Carolina moeten evacueren. Ook is daar de noodtoestand uitgeroepen.

Volgens eerdere voorspellingen zou de orkaan maandag licht afzwakken en in de nacht van maandag op dinsdag net voor de oostkust van Florida naar het noorden afdraaien.

Bekijk ook: Verplichte evacuaties in Florida om Dorian