Nog steeds storing bij DigiD, onder meer nodig voor maken testafspraak

De woordvoerder van Logius laat weten dat de instantie hard werkt aan een oplossing en bezig is met het zoeken naar de oorzaak. Bij de website allestoringen.nl zijn inmiddels duizenden meldingen binnengekomen van de storing bij DigiD. Het is verder onduidelijk hoeveel mensen precies last hebben van de storing. Logius weet nog niet hoe lang de storing gaat duren.

Op Twitter zeggen een aantal mensen wel problemen te hebben met het maken van een afspraak als ze willen inloggen bij DigiD. Een woordvoerder van de GGD laat echter weten dat er tot dusver geen melding binnen is gekomen dat DigiD vastloopt. Als het toegangssysteem niet werkt, krijgt de GGD hier in principe direct een melding van. Wel gaf de woordvoerder vrijdagochtend aan dat deze melding altijd nog binnen kan komen. „Dat weet je nooit.”

Als DigiD bij veel mensen hapert, bellen ze eerder naar de callcenters en de servicedesk van de GGD, voegde de woordvoerder daaraan toe. „Dat is een goeie graadmeter, want in die gevallen wordt het ontzettend druk bij ons. Dat is nu niet het geval.”

Storing kan honderdduizenden mensen raken

Als DigiD een storing heeft dan kan dat honderdduizenden mensen raken. De inlogdienst die mensen gebruiken om hun identiteit te verifiëren wordt in een jaar zo’n 403 miljoen keer gebruikt, zo blijkt uit informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken over 2020. Dat komt neer op 1,1 miljoen keer per dag.

Ruim zevenhonderd organisaties maakten vorig jaar gebruik van DigiD. De inlogdienst heeft 18,3 miljoen gebruikers. Dat is meer dan het aantal inwoners dat Nederland telt. Dat komt omdat ook Nederlanders in het buitenland hier gebruik van maken, sommige burgers meerdere accounts hebben en omdat accounts enige tijd na overlijden blijven bestaan. Dat schrijven de opstellers van de meest recente Monitor Digitale Overheid.

In afwachting van uitslag

Bij De Telegraaf hebben zich inmiddels veel mensen gemeld die ook hinder ondervinden van deze storing: „Deze storing duurt al veel langer dan gemeld”, schrijft een. Een ander meldt: „Ik heb ook 5 keer geprobeerd een afspraak te maken voor de boosterprik. Ik loop vast zodra ik de DigiD inlog moet doen. Melding die ik dan krijg is dat ik 15 min niet actief ben geweest.”

Een lezer zou op vakantie gaan, maar krijgt de QR-code van zijn boosterprik niet op zijn telefoon. De man wordt voor zijn gevoel van het kastje naar de muur gestuurd: „Ik heb meermaals de app verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. Nu krijg ik helemaal geen verbinding meer met de server.”

Een lezeres van de Telegraaf probeert al enige tijd een afspraak te maken voor de boosterprik van haar moeder: „Op advies van een medewerker van DigiD hebben we ook pogingen gewaagd via andere browsers, zelfs in de bibliotheek. Ik heb het nu met vier verschillende browsers geprobeerd en het lukt niet. Het is echter telefonisch onmogelijk om een prikafapraak te maken bij de GGD. Je moet wel zo onwijs gemotiveerd zijn om die prik te willen om dit allemaal te doorstaan.” De vrouw heeft haar pogingen nu voorlopig gestaakt: „We hebben het voor haar nu opgegeven voor dit jaar. Volgend jaar proberen we het wel weer.”