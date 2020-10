Meer coronapatiënten in ziekenhuizen, ’zoals verwacht’

Op de verpleegafdelingen liggen 573 coronapatiënten, 34 meer dan op donderdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 152 naar 160. In totaal steeg het aantal opgenomen patiënten dus met 42.

Op de intensive cares liggen ook 594 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er 17 minder dan op donderdag.

Om de druk op de ziekenhuizen te verminderen worden patiënten sinds een tijdje verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. In de afgelopen 24 uur zijn veertien patiënten overgebracht naar andere verpleegafdelingen. Sinds vorige week is al meer dan zeventig keer iemand overgebracht.