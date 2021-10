Douane vindt 930 kilo cocaïne tussen gebruikt frituurvet uit Curaçao

Binnenland

Invallen en arrestaties in Nederland vanwege internationaal coke-onderzoek

De politie heeft bij invallen en doorzoekingen in dertien panden op verschillende plekken in het land woensdag drie mensen opgepakt. De politie viel onder meer binnen in een pand in het Limburgse Beek op verzoek van de Belgische justitie. De actie maakte onderdeel uit van een internationaal onderzoe...