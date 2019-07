Roemer boos om wegpesten transgenders: ’Onacceptabel’

Kristiana Moretti en Arianne Brink zeggen in de Limburgse media te moeten verhuizen uit de Auroraflat in Heerlen als gevolg van het voortdurende getreiter door hangjongeren. Die zouden hen pesten vanwege hun geaardheid. De twee is inmiddels een andere woning aangeboden.

Roemer laat in een verklaring weten dat gemeente en politie alles hebben gedaan om de discriminatie aan te pakken en in te grijpen. „Desondanks begrijp ik echter ook dat het transgenderkoppel zich op deze plek niet meer thuis voelt. Daarom ben ik blij dat we gezamenlijk nu een nieuwe woning hebben gevonden en ik hoop met hen dat ze deze periode nu achter zich kunnen laten.”

’Alles geprobeerd’

Roemer zegt alles te hebben gedaan om de oorzaak aan te pakken. „Gebiedsverboden, extra politiepost in de flat, extra mobiele camera’s, ouders van de jeugd ontboden, antidiscriminatiebureau betrokken, straatcoaches ingezet, desondanks willen ze graag verhuizen en heb ik ook daarbij meegeholpen”, aldus Roemer op Twitter.