Opgelicht via WhatsApp: ’haarscherp’ beeld vrijgegeven van pinnende verdachte

De man en vrouw ontvingen een appje, zogenaamd van hun zoon, dat hij een nieuw nummer heeft. Hij moest daarnaast een rekening betalen voor een laptop en had het geld niet. Of papa en mama dat even zouden willen voorschieten. Omdat ze wisten dat hun kleindochter een laptop cadeau zou krijgen, geloofden ze het. Het app-gesprek ging vervolgens verder en de zoon gaf instructies over hoe de betaling moest worden voldaan.

Al gaande het appen, kreeg het echtpaar toch argwaan. Ze vroegen of hij niet even kon bellen en lieten weten dat ze het een gek verhaal vonden, maar de oplichter aan de andere kant weerlegde alles en kreeg hen zover dat ze de betaling deden; ruim 2000 euro maakten ze over.

Haarscherp in beeld

Nog geen tien minuten later werd het geld opgenomen bij een pinautomaat aan de Schakelstede in Nieuwegein. Daar kwam de pinner haarscherp op camerabeeld. Hoe hij aan de pas is gekomen, is voor de politie nog niet helemaal duidelijk.

Donderdag heeft de politie een foto vrijgegeven van de verdachte, in de hoop dat mensen hem herkennen en zich melden bij de politie.