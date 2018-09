Bulgaarse winkel verkoopt in Den Haag gestolen telefoons

De Haagse recherche kwam de winkel op het spoor in een groot onderzoek naar gestolen mobiele telefoons. Dit werd opgestart nadat er in 2017 door zeven slachtoffers uit verschillende steden aangifte werd gedaan nadat zakkenrollers er met hun smartphone vandoor gingen. Uit de gegevens van de app ’Find my phone’ doken die vervolgens weer allemaal op bij een adres in de Haagse Schilderswijk.

Dure auto

De recherche van Team de Heemstraat begon hierop een onderzoek naar de bewoners van dit pand. Hier bleken meerdere beruchte zakkenrollers zich op te houden. De hoofdbewoners, een 44-jarige Bulgaar had geen geregistreerd inkomen, maar kocht wel een dure auto die hij cash betaalde.

Ook van buurtbewoners uit de Schilderswijk kwamen signalen dat de man nogal veel dure spullen bezat. Toen de wijkagent, die betrokken was bij het onderzoek, de man en zijn vrouw spullen zag inladen voor een vakantie werd besloten het tweetal aan te houden.

In de woning lag een aanzienlijke hoeveelheid cash geld en verschillende gestolen smartphones. De in beslag genomen laptop was gekoppeld geweest met honderden telefoons. Minstens 260 daarvan waren als gestolen opgegeven.

Internationaal netwerk

Omdat uit het onderzoek bleek dat de apparaten naar Bulgarije werden gebracht, werd daar uiteindelijk verder op gerechercheerd. Uit chatgesprekken werd steeds duidelijker, zo meldt de politie vrijdag, dat het om een internationaal opererend netwerk ging dat de spullen in Bulgarije in de verkoop deed; in winkel ’Occasion Den Haag’.

In de zaak werden nog twee andere verdachten aangehouden. In Bulgarije werden bij huiszoekingen sieraden, horloges en gestolen telefoons in beslag genomen.