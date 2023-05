VS: Nederland gaat met Denemarken F-16-trainingen Oekraïne leiden

Er wordt al lang gesproken over F-16-trainingen voor Oekraïense vliegers, maar de precieze invulling is nog altijd onduidelijk. Daar wordt volgens de Amerikaanse minister over overlegd in een contactgroep. Een woordvoerder van Ollongren laat weten dat de afspraken nog niet vastliggen. Zelfs het besluit om met de trainingen te gaan beginnen zou nog niet definitief zijn, al is dat nadrukkelijk wel de bedoeling.

Deze week werd wel een belangrijke doorbraak bereikt, toen de Verenigde Staten toestemming verleenden voor de trainingen. Dit besluit betekent nog niet dat er ook vliegtuigen geleverd zullen worden, benadrukken de betrokken landen steeds. Daar zou nog geen besluit over genomen zijn. De hoogste generaal binnen de Amerikaanse krijgsmacht, Mark Milley, zegt dat de F-16's hoe dan ook geen "magisch wapen" zullen zijn in de strijd van Oekraïne tegen de Russische bezetter.

De VS hebben er bij Oekraïne op aangedrongen dat Amerikaans wapentuig niet gebruikt wordt voor aanvallen in Rusland, zegt Milley. Toch kan volgens hem niet uitgesloten worden dat dat is gebeurd. Rusland stelt dat pro-Oekraïense milities Amerikaanse pantservoertuigen hebben gebruikt voor aanvallen op Russische bodem.