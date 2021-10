Breedlipneushoorntje geboren, bevalling was live te volgen

„Het blijft altijd wonderlijk om te zien”, zegt een dolenthousiaste curator Jan Velduis van Koninklijke Burgers’ Zoo over het neushoornjong. Ondanks zijn veertig dienstjaren bij de dierentuin, verveelt een geboorte van een nieuwe bewoner nooit. De bevalling was live te zien op een webcam. Veldhuis: „Dat ga ik zeker nog even terugkijken.”

Stark werd geboren in de nacht van maandag op dinsdag tussen 02.00 uur en 03.00 uur ’s morgens. Moeder en kind maken het goed, bevestigt Veldhuis. Kwanzaa was circa zestien maanden drachtig waarvan ze de laatste weken van haar zwangerschap afgezonderd doorbracht in een speciaal verblijf. Stark is de zevende neushoorn in Burgers’ Zoo.

Blijven pasgeboren neushoornkalfjes vaak dichtbij hun moeder, Stark is anders. Al een paar uur naar de geboorte verkent het jonge breedlipneushoorntje zijn verblijf, probeert het zijn kop tussen de spijlen door te steken om de verzorgers te begroeten en proeft van het water in de waterbak in plaats van melk te drinken bij moeder. „Het is een echte kerel, enorm nieuwsgierig en actief”, zegt ook fotograaf Gert Janssen die dinsdagochtend de eerste foto’s van het kalf mocht maken. „Mooi om te zien hoe hij daarna uitgeput bij zijn moeder in slaap viel. Hij was bekaf.”

Kalf Stark is een witte neushoorn. Van de noordelijke witte neushoorn leven er nog maar twee in het wild, een moeder en dochter die beide niet meer voor nakomelingen kunnen zorgen. Stark behoort toe aan de ondersoort van zuidelijke witte neushoorns waarvan er in het wild nog ruim 20.000 bestaan. Burgers’ Zoo behoort tot de top drie van Europese fokprogramma’s wat betreft witte neushoorns.

Veldhuis: „Op het moment dat het jong goed drinkt en groeit, mag ze met een week of zes weer bij de groep. Dan houden we het mannetje apart omdat vader tegen jonge dieren agressief kan doen in het begin. Na een maand of drie mag de complete groep naar buiten.”