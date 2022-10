Kalkoenenbedrijf Hedel opnieuw getroffen door vogelgriep

In maart werd het pluimveebedrijf ook al getroffen door vogelgriep. Toen moesten alle 64.500 dieren afgemaakt worden.

Zes andere pluimveebedrijven die zich tot 3 kilometer afstand van het besmette bedrijf bevinden worden nu „bemonsterd op vogelgriep.”

Landbouwminister Piet Adema noemt het ruimen van de dieren verschrikkelijk. „Deze maatregelen hebben een enorme impact, in de eerste plaats natuurlijk voor de dieren, en zeker niet in de laatste plaats voor hun houders. De vogelgriepsituatie is onhoudbaar. Het onbevredigende maar eerlijke verhaal is dat er geen simpele oplossing bestaat”, zegt de minister in een verklaring.