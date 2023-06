Waarom zaten Colombiaanse ’wonderkinderen’ überhaupt in het vliegtuig? ’Moeder wilde haar ex zien’

Magdalena Mucutuy Valencia overleefde vier dagen in de Colombiaanse jungle, nadat het vliegtuig neerstortte waarin zij en haar kinderen zaten. Maar uiteindelijk zou zij het niet redden, op het einde gaf ze haar kinderen nog wat wijze raad mee en zei: „ga maar”. Haar vier kinderen overleefden uiteindelijk veertig dagen in de jungle dankzij meel en vruchten. Uitgedroogd en ondervoed werden ze naar het ziekenhuis gebracht, waar ze nog steeds verblijven.

Waarom het gezin überhaupt in het vliegtuig zat, komt nu aan het licht. Broer Dairo vertelt tegenover Daily Mail dat de vader van de twee jongste kinderen de reden was. Manuel Ranoque, die nu aangeeft voogdij te willen hebben over de vier kinderen en dus niet enkel zijn twee eigen kinderen, zou haar zo ver gekregen hebben om een vliegtuig te nemen om hem weer te zien.

VIDEO: De kinderen werden onlangs gevonden na een lange zoektocht van maar liefst veertig dagen. Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook: Colombiaanse kinderen gevonden dankzij mix van westerse techniek en traditionele kennis

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Ⓒ ap

Relatie nieuw leven inblazen

De twee hadden een complexe relatie. De opa van de kinderen verklaarde onlangs nog dat Magdalena mishandeld werd door Manuel. De kinderen zouden zich tijdens ruzies in het bos verstoppen.

Volgens Dairo zou Manuel een tijd geleden verteld hebben dat hij bedreigd werd door FARC Guerilla’s, een Colombiaanse rebellengroep. Daardoor moest hij naar de Colombiaanse hoofdstad Bogota verhuizen. Maar daar zou hij een goed leven hebben, met een andere vrouw.

Met die vrouw trok hij uiteindelijk terug naar de inheemse gemeenschap in het zuiden van het land om daar te wonen. Maar toch zou Manuel zijn ex Magdalena het idee hebben gegeven dat verzoening mogelijk was.

„Magdalena had contact met hem. Maar dit vertelde ze niet aan ons. Soms hoorden we haar huilen”, aldus Dairo. „We geloven dat ze op een of andere manier misleid werd door hem om naar Bogota te gaan.”