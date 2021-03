Schok om overlijden vice-admiraal b.d. Jan-Willem Kelder (71)

Kelder overleed na een kort ziekbed. De marineman was in 2005 de eerste die zich Commandant Zeestrijdkrachten mocht noemen. Achter deze indrukwekkende functienaam ging een reorganisatie schuil. Daardoor raakte de marine de afdeling beleid kwijt aan het ministerie in Den Haag. Het was aan Kelder om de zeemacht door deze gevoelige transitie heen te helpen.

,,Dat deed hij voortreffelijk”, zegt luitenant-generaal der mariniers b.d. Rob Verkerk. Hij bekleedde een decennium later dezelfde functie als Kelder. ,,Hij was een goede vent. Niet het type houwdegen, maar iemand die doordat hij enorm sociaal was toch gedaan kreeg wat er moest gebeuren. In een tijd van veranderingen waarover lang niet iedereen even enthousiast was, heb je zo’n type leider nodig.”

De huidige Commandant Zeestrijdkrachten Rob Kramer roemt ook de sociale kant van zijn voorganger. Kelder was iemand voor mensen graag werkten, stelt de vice-admiraal. Tot kort voor zijn overlijden was de voormalig officier zeer betrokken bij de zeemacht. ,,Nog onlangs was hij in Den Helder om, enthousiast als altijd, innovatieve technieken onder onze aandacht te brengen”, vertelt Kramer.

Dat Jan-Willem Kelder veel wist over nieuwe technologieën was te danken aan zijn loopbaan na zijn marinepensioen in 2009. In hetzelfde jaar trad hij toe tot de raad van bestuur van onderzoeksinstituut TNO. Ad-interim vervulde de vice-admiraal b.d. een jaar lang de functie van bestuursvoorzitter. Daarnaast was de in Semarang geboren Kelder maatschappelijk zeer betrokken, onder andere in de rol van bestuurslid van de Stichting Indisch Herinneringscentrum.

Volgens directeur Yvonne van Genugten was het vooral aan Kelders niet aflatende inzet te danken dat het centrum in 2017 kon verhuizen van Bronbeek naar museum Sophiahof. Een onderkomen in Den Haag dat het deelt met andere Indische organisaties. Kelder zat sinds 2007 in het bestuur; de afgelopen vijf jaar als voorzitter.

,,Hij is aangeduid als founding father van het museum en volgens mij is dat volkomen terecht. Omdat hij in Nederlands-Indië was geboren, lag het centrum hem na aan het hart”, stelt Van Genugten. ,,Het is mede aan zijn niet-aflatende inzet te danken dat het Indisch Herinneringscentrum zich afgelopen jaren sterk heeft kunnen ontwikkelen.”