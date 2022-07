Agent tasert hond: dier viel agenten aan toen baasje werd aangehouden

De politie had zondagavond een melding gekregen dat iemand was gebeten door een loslopende hond. Dat zou zijn gebeurd in de straat Zonneoord in het Haagse stadsdeel Escamp. Een buurtbewoonster had de hond opgesloten in een tuin. Het baasje zou het dier daar komen ophalen.

Volgens de politie was de man agressief en onberekenbaar. Zo sloeg hij een ruit van een portiek in. Ook stond hij in een raamkozijn en dreigde hij naar beneden te springen. Toen agenten hem overmeesterden, viel het dier ze aan.